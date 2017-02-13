Международная правозащитная организация Amnesty International строго осудила экстрадицию блогера Лапшина Азербайджану со стороны Беларуси. Как передает «Арменпресс», об этом сказано в заявлении Amnesty International, в котором сказано, что в Азербайджане не гарантирована безопасность блогера Лапшина, ему грозят насилие и несправедливый суд. Amnesty International потребовал от азербайджанских властей немедленно освободить блогера Лапшина и прекратить его уголовное преследование.

«Amnesty International думает, что уголовное преследование в отношении блогера Лапшина связано с его критикой в адрес азербайджанских властей, и предъявленные ему обвинения не имеют под собой правового обоснования. Озвученная им критика укладывается в принципы свободы слова»,- сказано в заявлении.

По поводу обвинения в незаконном пересечении границы Amnesty International подчеркивает, что это не должно рассматриваться как уголовное преступление. «Amnesty International думает, что уголовное преследование в отношении блогера Лапшина – волюнтаристское решение, и его надо немедленно освободить. Есть определенные вопросы по поводу деталей его задержания в Беларуси. В Азербайджане ему угрожают пытки и насилие. Лапшину отказано в свидании с женой»,- сказано в заявлении.

5-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам службы государственной безопасности Азербайджана. Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует Лапшину посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении блогера дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.