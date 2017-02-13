Партия «Наследие» присоединится к блоку Сейран Оганян- Вардан Осканян

Партии «Наследие», «Консолидация», бывший министр обороны Армении Сейран Оганян примут участие в выборах единым блоком. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал вице-председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян. По его словам, решение о присоединении партии «Наследие» к блоку Сейран Оганян- Вардан Осканян было принято на заседании правления партии «Наследие».

«Трое деятелей - Сейран Оганян, Вардан Осканян и Раффи Ованнисян, объединятся и будут бороться единым блоком во имя изменения ситуации в стране»,- сказал вице-председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян.

Он также сообщил, что Заруи Постанджян не принимала участия в заседании правления партии «Наследие». Она высказывалась против решения идти на выборы блоком.

Меморандум о присоединении партии «Наследие» к блоку Сейран Оганян- Вардан Осканян будет подписан сегодня – 13-го февраля.

Ранее меморандумы подписали «Консолидация», «Третья Республика», ДПА. Готовность подписать меморандум проявил Паруйр Айрикян. Позже «Третья Республика», ДПА и Паруйр Айрикян отказались от участия в этом блоке.

Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2-го апреля 2017 года, заявки о регистрации в ЦИК должны быть поданы 6-16-го февраля, списки по округам и по пропорциям должны быть представлены в ЦИК 16-26-го февраля; предвыборная агитация начнется 5-го марта.