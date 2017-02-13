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Минобороны опубликовало видео разрушения боевиками ИГ памятников Пальмиры


Минобороны России опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками "Исламского государства" (террористическая группировка запрещена в России) объектов древней Пальмиры в Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Минобороны России опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками ИГИЛ объектов историко-архитектурного комплекса Древней Пальмиры", — сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

По его данным, российский беспилотник в ходе мониторинга Пальмиры (Тадмор) и прилегающих районов "зафиксировал факт варварского разрушения террористами ИГИЛ фасада римского амфитеатра и тетрапилона — главных достопримечательностей древнего города". Уточняется, что на кадрах отчетливо видно, что террористы взорвали процениум – центральную часть древнего римского театра и колонны тетрапилона (прямоугольного здания, возведенного в 270 году).



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