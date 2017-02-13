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На выборах президента Туркмении побеждает Гурбангулы Бердымухамедов с 97,69% голосов


Кандидат от Демократической партии, действующий глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов побеждает на выборах президента страны с 97,69% голосов. Такие предварительные данные огласил в понедельник ЦИК Республики, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его данным, к этому моменту за Бердымухамедова проголосовали более 3,07 млн человек. По словам главы ЦИК Гулмурата Мырадова, всего в списках избирателей значились более 3,22 млн граждан Туркмении. Он отметил, что данные продолжают стекаться в Центризбирком из дипломатических представительств за рубежом.

Международные наблюдатели подтвердили, что выборы прошли в условиях открытости и гласности, заявил глава ЦИК республики Гулмурат Мырадов.




ФОТО: Валерий Шарифулин/ТАСС



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