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Мэрия Еревана оказала социальную помощь 1200 семьям сирийских армян


Мэрия Еревана во всех социальных программах учитывает нужды граждан, оказавшихся в особо трудной ситуации. Об этом «Арменпресс»  стало известно из годового отчета мэрии Еревана за 2016 год.

Граждан, оказавшихся в особо трудной ситуации, активно включают в программы городского управления и в программы по организации культурно-сортивных мероприятий. Мэрия Еревана осуществила ряд программ под девизом «Мэрия Еревана – детям», в рамках которых была оказана помощь одиноким матерям в организации лечения детей с ДЦП.

Среди приоритетов мэрии Еревана за 2016 год - помощь семьям сирийских армян. В рамках этих программ  в 2016 году мэрия Еревана оказала социальную помощь 1200 семьям сирийских армян. 



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