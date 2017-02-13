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Лидер "Ку-Клукс-Клана" найден мертвым на берегу реки Миссури


На берегу реки Миссури в одноименном штате США полиция в воскресенье обнаружила тело 51-летнего Фрэнка Анконы - лидера местной ячейки "Ку-Клукс-Клана". Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил Foх News.

Семья мужчины заявила о его исчезновении три дня назад. Сообщается, что полиция считает обстоятельства смерти Анконы подозрительными, и уже нашла одного свидетеля по делу. Точную причину смерти назовут после проведения экспертизы.

Анкона называл себя лидером миссурийского Ку-Клукс-Клана. Организация принимала активное участие в беспорядках в 2014 года в Фергюсоне, начавшихся после того, как полицейский застрелил безоружного 18-летнего афроамериканца. Ку-Клукс-Клан принял тогда сторону полиции и распространял листовки с призывами прекратить демонстрации.

 

Фото: Reuter



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