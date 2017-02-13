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Во время выборов в Ноякерте наибольшее число голосов набрал действующий руководитель общины


12-го февраля в Ноякерте(Араратская область) прошли выборы в органы местного самоуправления. Борьба развернулась между 2 кандидатами - действующим руководителем общины, членом РПА Ованесом Арутюняном и беспартийным Эдуардом Саргсяном.

Из общего числа избирателей – 1529, в голосовании приняли участие  747 человек. В пользу действующего руководителя общины, члена РПА Ованеса Арутюняна проголосовало  691 человек, в пользу  Эдуарда Саргсяна – 52. 4 бюллетеня были недействительными.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» председатель избиркома 13/1 Мариетта Хачатрян сказала, что выборы прошли в спокойной обстановке, жалоб не было.

Ованес Арутюнян руководит общиной Ноякерта с 2012 года.

Лилит Мачкалян 



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