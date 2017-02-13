СБ ООН 13 февраля проведет встречу в связи с запуском ракеты КНДР

Совет Безопасности ООН в понедельник соберется на встречу в связи с проведенным КНДР 12 февраля ракетным испытанием. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС источник в штаб-квартире ООН.

По его информации, встреча будет закрытой и пройдет во второй половине дня, после дебатов по теме защиты объектов критической инфраструктуры от террористов. В качестве ориентировочного времени называется 17:00 по нью-йоркскому времени (01:00 мск вторника).

Ранее агентство Reuters сообщило, что с запросом о проведении совещания обратились США, Япония и Южная Корея. Как ожидается, на предстоящих консультациях будет предложено принять заявление с осуждением действий Пхеньяна.

По информации северокорейского информационного агентства ЦТАК, испытание баллистической ракеты, проведенное КНДР 12 февраля, было успешным.

Отмечалось, что запуском баллистической ракеты Pukguksong-2, способной нести ядерный боезаряд, лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.