"Ла-Ла Ленд" получил премию BAFTA как лучший фильм

Фильм американца Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" получил британскую кинопремию BAFTA в номинации "лучший фильм". Как передает Арменпресс, об этом сообщает в воскресенье телеканал Sky News.

Британская академия кино и телевизионных искусств назвала Шазелла лучшим режиссером. Лучшей актрисой стала исполнительница главной роли Эмма Стоун. Статуэтки также получили композитор Джастин Гурвитц и оператор Линус Сандгрен.

Ранее "Ла-Ла Ленд" получил семь "Золотых глобусов" - во всех номинациях, по которым выдвигался. Картину считают одним из главных претендентов на "Оскар" - на эту премию она выдвинута в 13 номинациях.

Приз BAFTA за лучшую мужскую роль получил американец Кейси Аффлек за работу в картине "Манчестер у моря" Кеннета Лонергана. Выдающимся британским фильмом названа социальная драма Кена Лоуча "Я, Дениэл Блейк". Лучший монтаж - у картины Мела Гибсона "По соображениям совести", лучший звук - у "Прибытия" Дени Вильнёва. За работу над костюмами к фильму "Джеки" наградили художницу Мадлен Фонтейн.

Церемонию в Альберт-холле в Лондоне провел актер и писатель Стивен Фрай. Своим присутствием ее также почтили члены королевской семьи - герцог и герцогиня Кембриджские.

Фото: Reuters