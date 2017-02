Композиция британской певицы Адель Hello получила премию Grammy в номинации "Песня года". Об этом объявлено на проходящей в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 59-й церемонии вручения музыкальных наград, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Обладателями премии в этой категории также могли стать Бейонсе за песню Formation, канадский поп-исполнитель Джастин Бибер (Love Yourself), американец Майк Познер (I Took a Pill in Ibiza ) и датская группа Lukas Graham за их композицию 7 Years.

Премия в данной категории является одной из самых престижных и входит в так называемую большую четверку наград наряду с "Записью года", "Альбомом года" и "Лучшим новым исполнителем".

В номинации "Песня года" премия присуждается непосредственно авторам, сочинившим данную композицию. В этом ее отличие от категории "Запись года", в которой награда достается исполнителю песни, а также принимавшим участие в ее записи продюсерам и звукоинженерам.

Это уже третья награда для Адель за вечер. Певица, номинированная в пяти категориях, ранее была отмечена за лучший поп-альбом (диск "25") и за лучшее сольное поп-исполнение (Hello).