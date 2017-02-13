Мир отмечает Международный день Радио

Радио считается самым доступным средством СМИ. Решением ЮНЕСКО, ООН назначила 13-е февраля Международным днем радио. Об этом «Арменпресс» побеседовал с радиоведущими Саргисом Наджаряном и Лусинэ Бадалян.

«Думаю, радио было, есть и будет всегда. Это наш лучший друг и член семьи. Естественно, со временем меняется ритм радио, его качество, однако его важнейшей функцией остается правдивая информация. Радио должно говорить, это живая душа...

Как и раньше, сегодня радио несет воспитательную миссию. Эно служит не только для объявлений о войне, об отрицательных событиях, но и для передачи положительных эмоций, умиротворения, пробуждения добрых чувств.

Радио, не будучи визуальным, должно создавать такую атмосферу, чтобы, как говорила ведущая Грачуи Джинанян, слушатель видел и верил тебе...

За 45 лет своей деятельности я делал все, чтобы радиослушатель прислушивался к передачам годами»,- сказал радиоведущий Саргис Наджарян.

Ведущая «Радио Ван» Лусинэ Бадалян, когда она начинала работать, радио занимало важную роль в жизни общества. «Еадио соперничало с телевидением: это был доступный и довольно серьезный мир, который отражал все волнующие общество темы, давая проверенную, достоверную информацию.

Сейчас интернет и другие средства связи отбросили радио на второй план. Оно стало развлекательным, однако пока занимает свою нишу в информационном поле.

Желаю, чтобы нерешенные проблемы радиослушаыелей были решены, их мечты сбылись»,- сказала она.

Первая радиопередача прозвучала в 1895 году на расстоянии 1,5 км. Ее провел изобретатель Гульельмо Маркони. В том же году Попов продемонстрировал свой радиоприемник в Санкт-Петербурге, связав его с Кронштадтом. В 1901 году Маркони уже передал радиоволны через Атлантику – из Корнуэлла в Канаду. В 1920 году американская радиостанция начала регулярные передачи, с 1950-х в обиходе появились портативные радиоприемники.

В СССР впервые День Радио начали отмечать с 1925 года, а с 1945 года его отмечали ежегодно, причем, в день, когда Попов продемонстрировал свой радиоприемник в Санкт-Петербурге – 7-го мая.

30-го сентября 2010 года испанская Академия радио ( Academia Española de la Radio) предложила ЮНЕСКО отмечать Международный день Радио.