В Стамбуле задержали 70 членов Рабочей партии Курдистана

В Стамбуле была проведена одновременная операция против Рабочей партии Курдистана (РКК) сразу по 104 адресам. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

В результате операции задержали 70 членов Рабочей партии Курдистана, по некоторым адресам были изъяты оружие и боеприпасы.

Турецкие правоохранители продолжают поиски подозреваемых.