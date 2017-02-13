В Стамбуле задержали 70 членов Рабочей партии Курдистана
В Стамбуле была проведена одновременная операция против Рабочей партии Курдистана (РКК) сразу по 104 адресам. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».
В результате операции задержали 70 членов Рабочей партии Курдистана, по некоторым адресам были изъяты оружие и боеприпасы.
Турецкие правоохранители продолжают поиски подозреваемых.
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