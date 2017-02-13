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В Стамбуле задержали 70 членов Рабочей партии Курдистана


В Стамбуле была проведена одновременная операция против Рабочей партии Курдистана (РКК) сразу по 104 адресам. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу». 

В результате операции задержали 70 членов Рабочей партии Курдистана, по некоторым адресам были изъяты оружие и боеприпасы.

Турецкие правоохранители продолжают поиски подозреваемых.



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