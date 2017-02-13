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На линии соприкосновения в НКР отмечается рост напряженности


На  линии соприкосновения в НКР отмечается рост напряженности.

Азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня более 80 раз, более 950 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР. В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь  с  12-го на 13-е февраля азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня более 80 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 950 раз стреляла в сторону армянских позиций. Особенно интенсивно азербайджанская  сторона стреляла на линии соприкосновения южном, восточном и северо-восточном направлениях.

Азербайджанская  сторона применила на линии соприкосновения в восточном направлениях артиллерию, 13 выстрелов, минометы калибра 60 и 82 мм – 41  выстрел, и гранатометы – 8 выстрелов.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи, применяя ответные действия в случае крайней необходимости». 



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