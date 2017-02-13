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На территории Армении и НКР имеются труднопроходимые дороги


МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:00 13-го февраля на территории Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходима дорога Сотк-Карвачар.

На дорогах в Армавире, Тавуше, на поворотах Тигранашена, на перевалеВарденяц, на дорогах Сотк-Карвачар, Капан-Горис, Горис-Сисиан -  местами гололед.

В Сюнике, Армавире, Веди, Арташате, Арарате, в Тавуше, в Степанаване, Ванадзоре, Алаверди, Спитаке идет снег.

На территории НКР труднопроходима дорога Сотк-Карвачар.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта при условии применения цепей.



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