С сентября в Армении будет введена принятая в 64 странах вакцинация против рака шейки матки

В национальный календарь прививок Армении с сентября 2017года планируется включить вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ), наиболее известного, как рак шейки матки. В беседе с «Арменпресс» руководитель программы имунной профилактики Министерства здравоохранения Армении Гаяне Саакян отметила, что прививка предусмотрена для девочек в возрасте 13 лет.

“Во многих странах мира данную вакцину прививают и мальчикам. Поскольку Армения приобретает ее при поддержке Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), это является требованием, выдвигаемым GAVI, однако данной болезни больше подвержены девочки в плане возникновения рака шейки матки”, - заявила она.

По словам Саакян, вакцинация будет проводиться дважды. “Разрыв между первой и второй дозой будет составлять 6 месяцев. Опыт показал, что сразу после получения первой дозы становится заметной эффективность вакцины с точки зрения предупреждения других легких заболеваний, распространяемых вирусом папилломы”, - добавила эксперт.

Латентный период рака шейки матки достаточно длительный. Человек может быть инфицирован и годами не знать об этом. В основном данное заболевание обнаруживается на третьей-четвертой стадии, когда уже практически невозможно что-либо предпринять.

“Мы надеемся, что 10-15 лет спустя статистика рака шейки матки резко сократится. Вакцинация – это первичная профилактика, чтобы вирус не проник в клетки слизистой оболочки шейки матки и не вызвал в них изменений. Последней стадией этих изменений и является возникновение рака”, - отметила Саакян.

Вакцинация против вируса папилломы человека будет проводиться в поликлиниках. Все 13-летние девочки в плановом порядке будут вызваны в поликлиники и будут привиты.

Саакян также отметила, что национальный календарь прививок Армении утверждается правительством страны, решением правительства, и данный факт, в свою очередь, содержит в себе элементы обязательного выполнения. “Это требование касается всех. Однако мы не будем придерживаться строго принудительной политики. Родителям будет рассказано о последствиях, и граждане сами будут решать, делать вакцинацию или письменно отказываться от нее”, - заявила она, добавив, что каждый должен понимать, против чего прививается, рак шейки матки – это довольно тяжелая болезнь, которая практически всегда заканчивавется смертельным исходом.

В 64 страна мира, в том числе, в Великобритании, Бельгии, Дании, Нидерландах, Португалии, Швейцарии, США, Канаде, Австралии, введена вакцинация вакцинация против вируса папилломы человека. В течение последних 10 лет в различных странах было осуществлено около 200 млн прививок. Исследования показали, что, например, в Австралии в разрезе 5 лет среди женщин до 21 года и от 21 до 30 лет на 93% сократилось количество заражений половой кондиломой.

С января 2015 года в Армении в рамках скрининговой программы по выявлению рака шейки матки и предракового состояния было проведено 112 тысяч ПАП-тестов, в результате которых у 7422 женщин в возрасте от 30 до 60 лет (6,4%) были выявлены различные цитологические отклонения, у 38 из которых (0,5%) была обнаружена инвазивная карцинома.

Ани Даниелян