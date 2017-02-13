Предстоящие новости: 13.02. 2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 13-го февраля, в Следственном комитете РА состоится совещание в связи махинациями в местах заключения. Совещание ведет председатель СК РА.

В министерстве диаспоры состоится очередное заседание межведомственной комиссии по проблемам сирийских армян: ситуация в Сирии и Ираке, сведения о гражданстве РА и вида на жительство за 2016г., предстоящие дела, и т.д.

Сегодня, 13-го февраля, состоится пресс-конференция главы пресс-центра “Айацк”, политолога Александра Искандаряна. Тема: переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта.

Политолог Грант Мелик-Шахназарян представит свои замечания по поводу карабахского урегулирования.

В к/театре «Москва» руководитель Отдела связей посольства США Жаклин Дили, руководитель Программы “Цикл американских фильмов в РА-2017” Мелик Карапетян, режиссер и продюсер из США Джанет Грило, писатель, кинодеятель Даг Блаш примут участие в мероприятии. Тема: посол США Ричард Миллз представляет программу показа американских фильмов под девизом “Мозаика человеческих историй”.

В 19:00 часов в к/театре «Москва» - показ фильма “Джек красных сердец”.

15-28-го февраля в Ереване пройдет 8-й фестиваль композиторского искусства Армении. Сегодня, 13-го февраля, состоится пресс-конференция дирижера Сергея Смбатяна, композитора Вардана Аджемяна, начальника отдела современного искусства Министерства культуры Армении Арменуи Казарян, посвященная этому событию, а также дигитализации, сохранению, презентации др. симфонических и камерных произведений армянских композиторов. .

Сегодня, 13-го февраля, состоится пресс-конференция редактора еженедельника “Путник” Арианы Каоили, скульптора Бертрана Фрейслебена, его менеджера Кристофа Хоппеля. Тема: Бертран Фрейслебен - автор бюстов многих президентов и известных лиц, а также гроссмейстера Левона Ароняна. Бюст готов и уже в Армении.

В Союзе писателей РА состоится церемония награждения премией имени Гранта Матевосяна.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.