В Лорийской области и в городе Капан идет снег

МЧС РА сообщает, что по состоянию на 17:00 часов 12 февраля в республике есть труднопроходимые дороги.

Труднопроходима дорога Сотк-Карвачар магистрали М-11.

На дороге Сотк-Карвачар магистрали М-11 и поворотах Тигранашена магистрали М-2, на перевале Варденяц /со стороны Гегаркуникской области/ магистрали М-10 и дорогах областей Сюник, Тавуш и Армавир местами гололед.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Лорийской области и городе Капан /Сюникской области/ идет снег.

Согласно информации ЦКУ МЧС Южной Осетии РФ, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомашин – при условии применения цепей.

В Нагорно-Карабахской республике труднопроходимы дороги Карвачар-Сотк и дороги Кашатахского района.