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В Семеновке успешно апробированы электронные регистраторы избирателей


В общине Семеновка (Гегаркуникская область) успешно апробированы  электронные регистраторы избирателей, которые  будут задействованы на участковых ИУ на парламентских выборах 2  апреля 2017г.

Как  передает Арменпресс, за испытаниями устройств следили председатель ЦИК РА  Тигран Мукучян, министр-руководитель аппарата  правительства  РА  Давид Арутюнян, послы США  и Великобритании в Армении, чиновники ЕС, международные наблюдатели, представители общественных организаций и СМИ. Они на месте  зафиксировали результаты. “Все варианты, апробированные на электронном устройстве исключают какую-либо возможность нарушений  и фальсификаций – результаты  удовлетворительные”, - сказал секретарь ИУ 20 Самвел Абрамян.

Как  в  Семеновке, так и в  общинах Даранак и Арцванист (Гегаркуникская область) с 8 часов  утра проходят выборы  членов советов  старейшин. Как сообщили Арменпресс в избиркомах ИУ 20 и 21, по положению на 14։00 часов, выборы  проходят в нормальном режиме, без происшествий.

Как сказал секретарь ИУ 20 Самвел Абрамян,  в  Семеновке и Даранаке баллотируются по 5  кандидатов в члены советов  старейшин. В   Семеновке проголосовали 84 из 210 избирателей, в Даранаке – 48 из 150.

По словам секретаря ИУ 21 Саро Казаряна, в  Арцанисте баллотируются 11  кандидатов в члены советов  старейшин /9 мест/. По  положению на 14։00 часов в Арцванисте проголосовали 675 из 2229  избирателей /32%/. 

Хосров  Хлгатян



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