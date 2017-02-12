В Семеновке успешно апробированы электронные регистраторы избирателей

В общине Семеновка (Гегаркуникская область) успешно апробированы электронные регистраторы избирателей, которые будут задействованы на участковых ИУ на парламентских выборах 2 апреля 2017г.

Как передает Арменпресс, за испытаниями устройств следили председатель ЦИК РА Тигран Мукучян, министр-руководитель аппарата правительства РА Давид Арутюнян, послы США и Великобритании в Армении, чиновники ЕС, международные наблюдатели, представители общественных организаций и СМИ. Они на месте зафиксировали результаты. “Все варианты, апробированные на электронном устройстве исключают какую-либо возможность нарушений и фальсификаций – результаты удовлетворительные”, - сказал секретарь ИУ 20 Самвел Абрамян.

Как в Семеновке, так и в общинах Даранак и Арцванист (Гегаркуникская область) с 8 часов утра проходят выборы членов советов старейшин. Как сообщили Арменпресс в избиркомах ИУ 20 и 21, по положению на 14։00 часов, выборы проходят в нормальном режиме, без происшествий.

Как сказал секретарь ИУ 20 Самвел Абрамян, в Семеновке и Даранаке баллотируются по 5 кандидатов в члены советов старейшин. В Семеновке проголосовали 84 из 210 избирателей, в Даранаке – 48 из 150.

По словам секретаря ИУ 21 Саро Казаряна, в Арцанисте баллотируются 11 кандидатов в члены советов старейшин /9 мест/. По положению на 14։00 часов в Арцванисте проголосовали 675 из 2229 избирателей /32%/.

Хосров Хлгатян