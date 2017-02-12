Время в Ереване: 11:07:36,   12 Февраль

В общине Ноякерт Араратской области выборы проходят без инцидентов


В общине Ноякерт (Араратская область) 12 февраля проходят очередные выборы главы общины. 

В беседе с корреспондентом Арменпресс, руководитель избиркома ИУ 13/1 Мариетта Хачатрян сообщила, что по положению на 16:30 часов  проголосовало 645 из 1529 избирателей.

“Выборы  проходят нормально, без каких-либо инцидентов. На данный  момент никаких жалоб не поступало”, - сказала она.

Борьба идет между  двумя кандидатами – республиканцем Ованесом Арутюняном и беспартийным Эдуардом Саркисяном.

Лилит Мачкалян

 

 

 

 

 

 

 

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