В общине Ноякерт Араратской области выборы проходят без инцидентов

В общине Ноякерт (Араратская область) 12 февраля проходят очередные выборы главы общины.

В беседе с корреспондентом Арменпресс, руководитель избиркома ИУ 13/1 Мариетта Хачатрян сообщила, что по положению на 16:30 часов проголосовало 645 из 1529 избирателей.

“Выборы проходят нормально, без каких-либо инцидентов. На данный момент никаких жалоб не поступало”, - сказала она.

Борьба идет между двумя кандидатами – республиканцем Ованесом Арутюняном и беспартийным Эдуардом Саркисяном.

Лилит Мачкалян

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