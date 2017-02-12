В трех районах республики спасатели вывезли автомобили из снежных заторов

12 февраля в 13:21 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в квартале Узбекский города Спитак Лорийской области автомобиль попал в затор и необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели вывезли из снежного “плена” машину марки УАЗ с г/н 39 LO 947 /водитель Р.Б., 3 пассажира/.

12 февраля в 11:15 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на 64 км дороги Севан-Иджеван автомобиль попал в затор и необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Спасатели вывезли из снежного затора машину марки Jeep Grand Cherokee с г/н 03 ՕՕ 013.

12 февраля в 00:00 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге Аргина-Артамет Армавирской области автомобиль попал в затор и необходима помощь спасателей.

На место выехала оперативная группа местного спасательского управления.

Спасатели вывезли из снежного затора машину марки Mitsubishi Pajero io с г/н 35 DC 171 /3 пассажира/.