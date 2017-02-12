В 2 общинах Ширакской области – Ахурике и Аревике проходят выборы главы администрации. В Аревике это внеочередные выборы /в связи со смертью руководителя/ а в Ахурике – очередные. По положению на 14.00 часов в Ахурике проголосовало 324 из 1036, в Аревике — 300 из 1355 избирателей.

Как сообщил Арменпресс начальник отдела по вопросам местного самоуправления и общинной службы областной администрации Ширака Рубен Арутюнян, выборы на данный момент проходят в нормальном режиме, без инцидентов. “Хотя в в обеих общинах, особенно в Ахурике, идет жаркая борьба, но пока никаких сигналов или жалоб не поступало”, - сказал он.

В Ахурике за пост главы администрации борются кандидат от РПА Вардитер Гаспарян и беспартийный, самовыдвиженец Ованес Погосян. Нешуточная борьба ожидается и в Аревике. Здесь за пост главы общины борются член РПА, самовыдвиженец Давид Тумикян, также член РПА, самовыдвиженец, замглавы администрации Вардкес Мелконян и беспартийный, самовыдвиженец Гамлет Арутюнян.

Арменуи Мхоян