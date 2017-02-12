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В Ахурике проголосовало 324 из 1036, в Аревике — 300 из 1355 избирателей


В 2  общинах Ширакской области – Ахурике и Аревике проходят выборы главы  администрации. В Аревике это внеочередные выборы /в связи со смертью руководителя/ а в Ахурике – очередные.  По положению на 14.00 часов в Ахурике  проголосовало 324 из 1036, в Аревике — 300 из 1355 избирателей.  

Как  сообщил Арменпресс начальник  отдела по вопросам местного самоуправления и общинной  службы  областной администрации Ширака Рубен Арутюнян, выборы  на данный  момент проходят в  нормальном режиме, без инцидентов. “Хотя  в в обеих общинах, особенно в  Ахурике, идет жаркая борьба, но пока никаких сигналов  или жалоб не  поступало”, - сказал он.  

В Ахурике за пост главы  администрации борются кандидат от РПА Вардитер Гаспарян и беспартийный, самовыдвиженец Ованес Погосян. Нешуточная борьба ожидается и в  Аревике. Здесь за пост главы общины борются член РПА, самовыдвиженец Давид Тумикян, также член РПА, самовыдвиженец, замглавы администрации Вардкес Мелконян и беспартийный, самовыдвиженец Гамлет Арутюнян.

 

Арменуи Мхоян



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