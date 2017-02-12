В Армении ожидается слабый снег
На значительной территории районов Армении 13-17 февраля ожидается слабый снег – с небольшими перерывами, в отдельных районах – туман.
Ветер северо-восточный, скорость 3-8 м/с.
Температура воздуха существенно не изменится.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване 13-17 февраля также ожидается слабый снег с небольшими перерывами.
09:07, 10.02.2017
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