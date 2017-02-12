В Армении ожидается слабый снег

На значительной территории районов Армении 13-17 февраля ожидается слабый снег – с небольшими перерывами, в отдельных районах – туман.

Ветер северо-восточный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване 13-17 февраля также ожидается слабый снег с небольшими перерывами.