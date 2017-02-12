Время в Ереване: 11:07:36,   12 Февраль

В Армении ожидается слабый снег


На значительной территории районов Армении 13-17 февраля ожидается слабый  снег – с небольшими перерывами, в отдельных районах – туман.

Ветер северо-восточный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха существенно не изменится.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в Ереване 13-17 февраля  также ожидается слабый  снег с небольшими перерывами.



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