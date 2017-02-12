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В Армении и Арцахе есть труднопроходимые дороги


МЧС РА сообщает, что по  состоянию на 13:30 часов 12 февраля в республике есть труднопроходимые дороги.

Труднопроходима  дорога  Сотк-Карвачар магистрали М-11.

На дороге  Сотк-Карвачар магстрали М-11 и поворотах  Тигранашена магистрали М-2, на  перевале Варденяц /со стороны  Гегаркуникской  области/ магистрали М-10 и дорогах  областей Сюник, Тавуш  и Арарат местами гололед.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в Лорийской  области и городе  Капан /Сюникской  области/ идет снег.

Согласно  информации ЦКУ МЧС Южной Осетии РФ, дорога Степанцминда-Ларс открыта  для  всех типов автомашин  – при условии применения цепей.

В Нагорно-Карабахской  республике труднопроходимы дороги Карвачар-Сотк и дороги Кашатахского района.



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