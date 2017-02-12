На стройплощадке на ул. Кохбаци обвалилась земля

В 09:53 часов 12 февраля в МЧС РА поступило сообщение, что во время строительных работ возле дома 20 на ул. Кохбаци на стройплощадке обвалилась земля, произошла авария – повреждение водопровода, нужна помощь.

На место выехала группа быстрого реагирования ЦКУ.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что по указанному адресу на стройплощадке в вырытом котловане произошел провал земли (около 12 кв/м).

Спасатели огородили опасную территорию.