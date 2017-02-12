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На стройплощадке на ул. Кохбаци обвалилась земля


В 09:53 часов 12 февраля  в МЧС РА  поступило сообщение, что  во время  строительных работ возле  дома 20 на ул. Кохбаци на стройплощадке обвалилась земля, произошла авария – повреждение  водопровода, нужна помощь.

На место выехала  группа  быстрого реагирования  ЦКУ.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что по указанному  адресу  на стройплощадке в вырытом котловане произошел провал земли (около 12 кв/м).

Спасатели огородили опасную территорию.

 

 



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