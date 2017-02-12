Явка на выборах президента Туркмении за четыре часа превысила 50%

В Туркмения на выборах президента к 11 утра местного (9 утра по Москве) времени проголосовало более 50% избирателей. По данным ЦИК республики, уже проголосовали более 1,6 млн человек или 51,45% зарегистрированных избирателей, передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс.

Наибольшая явка зафиксирована в Ахалском велаяте (области) - 58,77%, по Ашхабаду - 45,02%, в других велаятах явка колеблется от 49,40 до 52,84%.

Как сообщалось, голосование за выбор президента в Туркмении началось с 7 утра. В стране открыто 2548 избирательных участков, еще 39 - за рубежом. Избирателям предстоит выбрать из девяти кандидатов, претендующих на пост руководителя государства. Голосование продлится до 19 часов местного времени.

В действующем национальном законодательстве не определен минимальный порог явки, необходимый для признания выборов состоявшимися. Оговорено, что избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Это первые президентские выборы после изменения Конституции страны в сентябре 2016 года, в которой срок полномочий президента увеличен с пяти до семи лет. Как сообщалось, на пост главы государства баллотируется девять кандидатов. Это наибольшее число кандидатов за несколько последних президентских кампаний. Так, в выборах 2012 года участвовало восемь кандидатов, в выборах 2007 года - шесть.