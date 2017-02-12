В 10 общинах РА проходят выборы в ОМС

В 10 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Котайкской, Ширакской и Сюникской областей 12 февраля проходят выборы в органы местного самоуправления, в которых принимают участие 13 кандидатов в руководители и 21 кандидат в члены Совета старейшин.

Как передает Арменпресс, выборы руководителей проходят в общинах: Нурнус (Котайкская область), Аревик (Ширакская область), Ноякерт (Араратская область), Верин Базмаберд (Арагацотнская область), Варданашен (Армавирская область), Ахурик (Ширакская область), Вардаванк (Сюникская область). Выборы в Совет старейшин проходят в общинах Даранак, Арцванист и Семеновка (Гегаркуникская область).

В 2-х из 7-и общин, где идут выборы руководителей, баллотируется 1 кандидат, в 4-х – 2 кандидата и в 1-й – 3 кандидата.

С целью осуществления 12 февраля мониторинга на выборах в ОМС, в установленное время в ЦИК РА аккредитовано 23 наблюдателя из 6 местных общественных организаций.

В 2-х общинах - Семеновка (Гегаркуникская область) и Варданашен (Армавирская область) будет применено электронное оборудование, проводящее электронную регистрацию, которое будет выдано участковым избирательным комиссиям во время парламентских выборов 2 апреля 2017г.