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В 10 общинах РА проходят выборы в ОМС


В 10 общинах  Арагацотнской, Араратской, Армавирской,  Гегаркуникской, Котайкской, Ширакской и Сюникской областей 12 февраля  проходят выборы в органы  местного самоуправления, в  которых принимают участие 13 кандидатов в руководители и 21 кандидат в  члены Совета  старейшин.

Как передает Арменпресс, выборы  руководителей проходят в общинах: Нурнус (Котайкская область), Аревик (Ширакская область), Ноякерт (Араратская область), Верин Базмаберд (Арагацотнская область), Варданашен (Армавирская область), Ахурик (Ширакская область), Вардаванк (Сюникская область). Выборы  в  Совет старейшин проходят в общинах Даранак, Арцванист и Семеновка (Гегаркуникская область).

В  2-х из 7-и общин, где идут выборы  руководителей, баллотируется 1 кандидат, в 4-х – 2 кандидата и в 1-й – 3 кандидата.  

С целью осуществления 12 февраля  мониторинга  на выборах в ОМС, в  установленное  время в ЦИК РА  аккредитовано 23  наблюдателя из 6 местных общественных организаций.

В  2-х общинах - Семеновка (Гегаркуникская область) и Варданашен (Армавирская область) будет применено электронное  оборудование, проводящее электронную регистрацию, которое  будет выдано участковым избирательным комиссиям во время  парламентских выборов  2 апреля 2017г. 



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