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На линии соприкосновения Азербайджан применил 60- и 82-миллиметровые минометы


В ночь на 12 февраля  в  восточном направлении линии соприкосновения  карабахских и азербайджанских противоборствующих сил Азербайджан применил  60- и 82-миллиметровые минометы, выпустив 5 снарядов.   

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МО НКР. В  сообщении отмечается: “В ночь на 12 февраля  на линии соприкосновения  карабахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня  около 35  раз. В  сторону армянских позиций произведено более 430 выстрелов из стрелковых орудий разного калибра. В восточном направлении линии соприкосновения  карабахских и азербайджанских противоборствующих сил Азербайджан применил  60- и 82-миллиметровые минометы, выпустив 5 снарядов.

Передовые  силы  Армии обороны  НКР  продолжали уверенно  выполнять поставленные перед ними боевые задачи, предпринимая  ответные действия только в случае  необходимости”.



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