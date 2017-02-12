На линии соприкосновения Азербайджан применил 60- и 82-миллиметровые минометы

В ночь на 12 февраля в восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил Азербайджан применил 60- и 82-миллиметровые минометы, выпустив 5 снарядов.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МО НКР. В сообщении отмечается: “В ночь на 12 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 35 раз. В сторону армянских позиций произведено более 430 выстрелов из стрелковых орудий разного калибра. В восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил Азербайджан применил 60- и 82-миллиметровые минометы, выпустив 5 снарядов.

Передовые силы Армии обороны НКР продолжали уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи, предпринимая ответные действия только в случае необходимости”.