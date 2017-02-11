Министерство иностранных дел Армении сообщило о том, что Шахин Мирзоев сбежал с семьей из Азербайджана в Армению и попросил у властей РА временного убежища. Арменпресс представляет заявление пресс-спикера МИД РА Тиграна Балаяна: “К властям Армении обратился Шахин Мирзоев – с просьбой предоставить ему временное убежище, поскольку, являясь членом Талышского культурного совета, участником Талышского освободительного движения, корреспондентом газеты “Толиши Садо”, был вынужден бежать из Азербайджана по причине притеснений нацменьшинств на национальной и религиозной почве и приехать с семьей в Армению. Власти Армении положительно отозвались на просьбу Шахина Мирзоева”.