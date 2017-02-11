Иран готов предоставить России воздушное пространство для операций в Сирии

Иран готов предоставить России свое воздушное пространство с целью обеспечения поддержки наземных антитеррористических операций в Сирии. Как сообщает Арменпресс, со ссылкой на IRNA, об этомзаявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

«В случае необходимости и объявления военными чиновниками страны подобной необходимости есть вероятность предоставления российским самолетам возможности пролета через воздушное пространство Ирана для поддержки наземных операций в Сирии», — сказал он.

Он также подчеркнул, что кооперация Ирана и России по борьбе с боевиками в Сирии имеет широкие масштабы.