В Казахстане арестовали 15 человек по подозрению в причастности к подготовке терактов

Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с органами внутренних дел в период с 13 по 24 января провел серию специальных операций в городе Алматы и близлежащих районах Алматинской области. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщила пресс-служба КНБ Казахстана.

"Нейтрализована деятельность двух радикальных групп, а также шести лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии. Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестованы 15 человек", - говорится в сообщении на сайте комитета.

По данным КНБ, при обысках по местам жительства задержанных были изъяты пять гранат, атрибутика международных террористических организаций, запрещенная литература и электронные носители информации с религиозным содержанием. "Следственные действия продолжаются", - отмечается в сообщении.

"Реализация указанных мероприятий способствовала, в том числе, обеспечению должного уровня безопасности во время проведения "Универсиады-2017" в Алматы", - заявили в комитете.