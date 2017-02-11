Amazon сообщил о торговле с Ираном в обход санкций

Интернет-ритейлер Amazon сообщил, что вел дела с Ираном вопреки санкционному режиму США. Как сообщает Арменпресс, об этом передает Bloomberg.

В компании рассказали, что с 2012 по 2016 год осуществлялась продажа и доставка потребительских товаров лицам и организациям, расположенным вне Ирана, однако контролируемым иранским руководством.

Руководство компании заявило, что не планирует сотрудничать с данными клиентами в дальнейшем. Стоимость заказов, о которых идет речь, достигала $2400, среди продуктов, приобретенных покупателями, были как программное обеспечение, так и товары для животных, а также одежда.