Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для большегрузов

МЧС РА сообщает, что по состоянию на 16:00 часов 11 февраля в республике есть труднопроходимые дороги.

Как передает Арменпресс, труднопроходим отрезок Сотк-Карвачар дороги М-11.

На перевале Варденяц, поворотах Тигранашена, Воскепара и дорогах областей Сюник и Арарат местами гололед.

В районах Аштарака и Арагаца Арагацотнской области туман. В Сюникской области идет снег.

Согласно информации ЦУК МЧС Южной Осетии РФ, дорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирских автомашин – при условии применения цепей.

Труднопроходим также отрезок Горис-Бердзор дороги М-12.