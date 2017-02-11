Время в Ереване: 11:07:36,   11 Февраль

Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для большегрузов


МЧС РА сообщает, что по  состоянию на 16:00 часов 11 февраля в республике есть труднопроходимые дороги.

Как передает Арменпресс, труднопроходим отрезок Сотк-Карвачар дороги М-11.

На  перевале Варденяц,  поворотах  Тигранашена, Воскепара и дорогах  областей Сюник и Арарат местами гололед.

В районах Аштарака и Арагаца Арагацотнской области туман. В Сюникской области идет снег.

 Согласно  информации ЦУК МЧС Южной Осетии РФ, дорога Степанцминда-Ларс открыта  для  пассажирских автомашин  – при условии применения цепей.

Труднопроходим также отрезок Горис-Бердзор дороги М-12.

 



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