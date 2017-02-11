Председателем партии “Армянское возрождение” избран Артур Багдасарян

На II съезде партии “Армянское возрождение”, состоявшемся 11 февраля в СКК им. Карена Демирчяна председателем партии избран Артур Багдасарян.

Как передает Арменпресс, Багдасарян был единственным кандидатом. Он заявил о голосовании, после чего было принято предложение: составить партийный список к парламентским выборам, а также список к муниципальным выборам Еревана. После избрания Эгине Бишарян стала скандировать: “Артур Багдасарян! Артур Багдасарян! ПАВ! ПАВ!””.