Время в Ереване: 11:07:36,   11 Февраль

Председателем партии “Армянское возрождение” избран Артур Багдасарян


На II съезде партии “Армянское  возрождение”, состоявшемся 11 февраля в СКК им. Карена  Демирчяна председателем партии избран Артур Багдасарян.

Как передает Арменпресс, Багдасарян был единственным кандидатом. Он заявил о голосовании, после  чего было принято предложение: составить партийный  список  к  парламентским выборам, а также список  к  муниципальным выборам Еревана. После избрания  Эгине  Бишарян стала скандировать: “Артур Багдасарян! Артур Багдасарян! ПАВ! ПАВ!””.



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