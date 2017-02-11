Новый посол Армении в Аргентине

Указом президента РА Сержа Саргсяна от 11 февраля Эстера Мкртумян назначена послом Армении в Аргентине.

Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт главы государства, в указе президента говорится:

“Руководствуясь изменениями в п.9 ст. 55 Конституции РА от 2005г., решаю:

Назначить Эстеру Мкртумян Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Республике Аргентина /резиденция в Буэнос Айресе/”.