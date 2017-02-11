Новый посол Армении в Аргентине
Указом президента РА Сержа Саргсяна от 11 февраля Эстера Мкртумян назначена послом Армении в Аргентине.
Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт главы государства, в указе президента говорится:
“Руководствуясь изменениями в п.9 ст. 55 Конституции РА от 2005г., решаю:
Назначить Эстеру Мкртумян Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Республике Аргентина /резиденция в Буэнос Айресе/”.
09:07, 10.02.2017
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