Время в Ереване: 11:07:36,   11 Февраль

Новый посол Армении в Аргентине


Указом президента  РА  Сержа  Саргсяна от 11 февраля Эстера Мкртумян назначена послом Армении в  Аргентине.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на  официальный  сайт главы государства, в  указе  президента говорится:   

“Руководствуясь изменениями в п.9 ст. 55 Конституции РА от 2005г., решаю:

Назначить Эстеру  Мкртумян Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в  Республике  Аргентина /резиденция в  Буэнос Айресе/”.



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