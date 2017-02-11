ЕАЭС пытается облегчить неудобства для Армении в транспортных коммуникациях – Соколов

Министр транспорта РФ Максим Соколов заверяет, что в рамках ЕАЭС ведется планомерная и целенаправленная работа по углублению экономической интеграции, что сказывается и на системе транспортных услуг.

Как передает Арменпресс, об этом сказал Министр транспорта Российской Федерации, председатель российской части Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией Максим Соколов, прибывший в Армению с целью участия в 6-м совещании руководителей уполномоченных органов сферы транспорта государств ЕАЭС.

“Прежде всего хочу сказать, что рад тому, что совещание проводится на армянской земле, приятно видеть ваше гостеприимство. Конечно, формирование эдиного экономического пространства предполагает не только единую экономическую политику, но и развитие крепких транспортных связей. Это касается сухопутных, водных, морских и авиасвязей. Еще до совещания мы с коллегами говорили о необходимости создания прямого авиасообщения между столицами государств-членов, что удобно для бизнеса, туризма. Понимаю, что для Армении основная проблема – автомобильный трнаспорт”, - сказал он.

Относительно вовлечения Грузии он сказал: “Это открытый формат для всех, кто тоже стремится к экономической интеграции, взаимной выгоде и экономической рентабельности. Понятно, что Армения занимает исключительную позицию в вопросе транспорта /кроме воздушного/. Поэтому мы стремимся помочь друг другу, проводим переговоры с другими государствами – с целью облегчить неудобства в транспортных коммуникациях”, - сказал Соколов.