Время в Ереване: 11:07:36,   11 Февраль

В Баку надеются, что дело Лапшина не испортит азербайджано-российские отношения


В Баку надеются, что дело арестованного и экстрадированного Беларусью  российско-израильского блогера, гражданина России и Израиля Александра Лапшина не может испортить азербайджано-российские отношения, этот вопрос не стоит политизировать, заявил в субботу заместитель руководителя администрации главы республики, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов.

Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу  гражданина России и Израиля Александра, блогера Лапшина, связанную с решением Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче его Азербайджану. Вечером того же дня он был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку в сопровождении сотрудников  госбезопасности.

В Азербайджане Лапшину грозит уголовное  преследование по статьям 281.2 /антигосударственные призывы/ и 318 /незаконное  пересечение государственной границы Азербайджана/. Его ждет лишение  свободы  до 5 лет.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации