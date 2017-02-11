В Баку надеются, что дело Лапшина не испортит азербайджано-российские отношения

В Баку надеются, что дело арестованного и экстрадированного Беларусью российско-израильского блогера, гражданина России и Израиля Александра Лапшина не может испортить азербайджано-российские отношения, этот вопрос не стоит политизировать, заявил в субботу заместитель руководителя администрации главы республики, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов.

Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу гражданина России и Израиля Александра, блогера Лапшина, связанную с решением Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче его Азербайджану. Вечером того же дня он был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку в сопровождении сотрудников госбезопасности.

В Азербайджане Лапшину грозит уголовное преследование по статьям 281.2 /антигосударственные призывы/ и 318 /незаконное пересечение государственной границы Азербайджана/. Его ждет лишение свободы до 5 лет.