Карен Карапетян и Максим Соколов обсудили ряд вопросов дальнейшего развития армяно-российских отношений

Премьер-министр Карен Карапетян принял Министра транспорта Российской Федерации, председателя российской части Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией Максима Соколова, прибывшего в Армению с целью участия в 6-м совещании руководителей уполномоченных органов сферы транспорта государств ЕАЭС.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, собеседники обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития армяно-российских отношений и хода выполнения договоренностей, достигнутых в рамках официального визита Премьер-министра РА в Россию. Было подчеркнуто, что в этом направлении уже осуществлены шаги и есть прогресс.

Высоко оценивая уровень армяно-российских союзнических отношений, Карен Карапетян еще раз отметил, что есть большой потенциал для их углубления по ряду направлений. В этом плане Премьер-министр отметил важность создания армяно-российского инвестиционного фонда, который даст возможность привлечь российский капитал в бизнес-сферу Армении посредством совместных проектов, способствуя росту объемов товарооборота. Глава Правительства подчеркнул также необходимость углубления сотрудничества в сфере сельского хозяйства и с удовлетворением отметил, что с российской стороной уже осуществляются конкретные шаги в направлении процесса поставок сельхозтехники.

Карен Карапетян и Максим Соколов затронули вопросы, касающиеся сотрудничества в транспортной сфере, улучшения и развития инфраструктур, программы создания свободной экономической зоны на границе с Ираном и участия в ней российских компаний. Министр транспорта РФ подчеркнул, что создаваемая в Мегри свободная экономическая зона для российского бизнеса может стать хорошей площадкой в направлении углубления торгово-экономических связей с иранским рынком. По словам Соколова, эта программа может быть взаимовыгодной для всех сторон.

Карен Карапетян и Максим Соколов выразили готовность продолжать результативное сотрудничество и придать новый размах двусторонним торгово-экономическим связям.