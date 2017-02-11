Армянские Вооруженные силы полностью контролируют ситуацию на передовой

Армянские Вооруженные силы полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил и армяно-азербайджанской границе. Об этом в беседе с журналистами 11 февраля сказал министр обороны РА Виген Саркисян, комментируя периодические нарушения противником режима перемирия в последние дни.

“Все должны быть уверены, что наши Вооруженные силы полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения, и ни в коем случае не должны думать, что эти нарушения могут расшатать уверенность или довести напряженность до той степени, чтобы мы отступили в достижении нашей цели”, - как передает Арменпресс, сказал министр.

Он добавил, что 10 февраля побывал в Тавушской области, встретился с главами всех общин пограничной зоны, а также с личным составом Ноемберянского полка. “Должен сказать, что в общении с этими людьми явно чувствуется воодушевление и гордость. И жители этих мест, и военнослужащие – поколение независимости – просто блистают своим духом, преданностью и уверенностью в том, что выполняют дело, нужное всем нам”, - сказал Виген Саркисян.