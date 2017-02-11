Время в Ереване: 11:07:36,   11 Февраль

Армянские Вооруженные силы полностью контролируют ситуацию на передовой


Армянские  Вооруженные силы  полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения  карабахских и азербайджанских противоборствующих сил и армяно-азербайджанской  границе. Об этом в беседе с журналистами 11 февраля  сказал министр обороны  РА  Виген Саркисян, комментируя периодические  нарушения противником режима перемирия  в  последние  дни.  

“Все должны быть уверены, что наши Вооруженные силы  полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения, и ни в  коем случае не должны  думать, что эти нарушения  могут расшатать уверенность или довести напряженность до той  степени, чтобы мы отступили в достижении нашей цели”, - как  передает Арменпресс, сказал министр.  

Он добавил, что 10 февраля побывал в  Тавушской  области, встретился с главами всех общин пограничной  зоны, а также с личным составом Ноемберянского полка. “Должен сказать, что в общении с этими людьми явно чувствуется воодушевление  и гордость. И жители этих мест, и военнослужащие – поколение независимости – просто блистают своим духом, преданностью и уверенностью в том, что выполняют дело, нужное  всем нам”, - сказал Виген Саркисян.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации