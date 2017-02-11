В ереванском отеле Ani Plaza обнаружено тело гражданина Грузии (дополнено)

В ереванском отеле Ani Plaza обнаружено тело гражданина Грузии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ департамента Следственного комитета РА, на месте работают следователи – с целью выяснения обстоятельств.

Других подробностей пока не сообщается.

Согласно дополнительным данным Следственного комитета РА на 15:30 часов, умерший – гражданин России грузинского происхождения.