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В ереванском отеле Ani Plaza обнаружено тело гражданина Грузии (дополнено)


В ереванском отеле Ani Plaza обнаружено тело гражданина Грузии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ департамента  Следственного комитета РА, на месте  работают следователи – с целью выяснения  обстоятельств.

Других подробностей пока не сообщается.

 

Согласно дополнительным данным Следственного комитета РА на 15:30 часов, умерший – гражданин России грузинского происхождения.

 



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