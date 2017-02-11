В Мадриде состоялась премьера фильма “Тень Арарата”

В Мадриде состоялась премьера документального фильма “Тень Арарата” испанского режиссера Мигеля Анхеля Нието.

Как сообщили Арменпресс в посольстве Испании в Армении, картина рассказывает о многотысячелетней истории Армении, об ужасах Геноцида, об истории борьбы Арцаха и, конечно, о культуре страны. Рассказ ведется представителями рассеянного по всему миру армянского народа.

Идея создания родилась в Москве в 2015г. Съемки проводились в Армении, Испании, Турции, России, Израиле, Ливане. Фильм рассказывает о стране, которая существует на карте мира уже 5 тысячелетий.

В фильме снимались Шарль Азнавур, певица Рози Армен, скрипач Ара Маликян, музыкант Арто Тунджбояджян, общественные деятели, бизнесмены и политики.

Показ фильма в Мадриде продлится до 16 февраля.