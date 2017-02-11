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В Мадриде состоялась премьера фильма “Тень Арарата”


В Мадриде  состоялась премьера документального фильма “Тень Арарата” испанского режиссера Мигеля  Анхеля  Нието.

Как  сообщили Арменпресс в посольстве  Испании в Армении, картина рассказывает о многотысячелетней истории Армении, об ужасах Геноцида, об истории борьбы  Арцаха и, конечно, о культуре страны. Рассказ ведется представителями рассеянного по всему  миру армянского народа. 

Идея создания родилась в Москве в 2015г. Съемки проводились в  Армении, Испании, Турции, России, Израиле, Ливане. Фильм рассказывает о стране, которая  существует на карте  мира  уже 5 тысячелетий.

В фильме  снимались Шарль Азнавур, певица Рози Армен, скрипач Ара Маликян, музыкант Арто Тунджбояджян, общественные деятели, бизнесмены и политики.

Показ фильма  в  Мадриде продлится до 16 февраля. 



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