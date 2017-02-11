В Армении стартовало 6-е совещание глав полномочных органов в сфере транспорта стран-членов ЕАЭС, на котором будут обсуждаться вопросы транспортной политики стран ЕАЭС. На встрече будут обсуждаться также меры, направленные на формирование единого транспортного пространства и единого рынка.

По словам члена Коллегии /министра/ по вопросам энергетики и инфраструктур ЕЭК Адамкула Жунусова, предварительный этап совещания был довольно эффективным: Мы сумели достичь согласия по вопросам повестки, уточнить перспективные работы по устранению транспортных препятствий. Мы ожидаем качественных перемен в экономике стран ЕАЭС, повышения качества жизни, конкуренции, транспортной безопасности и повышения миграции”, - как передает Арменпресс, сказал Жунусов.

Министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ваан Мартиросян сообщил, что подписан ряд документов, согласно которым все ограничения на транспортные коммуникации в рамках ЕАЭС будут устранены до 2025 года.

“Армения тесно сотрудничает с ЕЭК. В свою очередь Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА особое место уделяет созданию благоприятных условий для развития транспортного рынка. Армения участвует в процессе либерализации международных перевозок, в устранении физических и нефизических препятствий. Одна из проблем в рамках ЕАЭС – выполнение Программы поэтапной либерализации автомобильных грузоперевозок”, - подчеркнул министр, отметив, что относительно урегулирования каботажных грузоперевозок в Армении уже проведены законодательные преобразования и на этом этапе Армения готова к осуществлению перевозок.

Под каботажными грузоперевозками следует понимать перевозку товаров автомобильным транспортом грузоперевозчиком, зарегистрированным на территории одной страны-члена, между пунктами, находящимися на территории другой страны-члена.