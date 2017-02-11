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Все ограничения на транспортные коммуникации в рамках ЕАЭС будут устранены до 2025 года


В Армении стартовало 6-е совещание глав полномочных органов в сфере транспорта стран-членов ЕАЭС, на котором будут обсуждаться вопросы транспортной  политики стран ЕАЭС. На встрече  будут обсуждаться также меры, направленные на формирование единого транспортного пространства и единого рынка.  

По словам члена Коллегии /министра/ по вопросам энергетики и инфраструктур ЕЭК  Адамкула Жунусова, предварительный  этап совещания  был довольно эффективным: Мы  сумели достичь согласия  по вопросам повестки, уточнить перспективные работы по устранению транспортных препятствий. Мы  ожидаем качественных перемен в экономике  стран ЕАЭС, повышения  качества жизни, конкуренции, транспортной  безопасности и повышения миграции”, - как  передает Арменпресс, сказал Жунусов.  

Министр транспорта, связи и информационных технологий  РА Ваан Мартиросян сообщил, что подписан ряд документов, согласно которым все ограничения  на  транспортные коммуникации в рамках ЕАЭС будут устранены  до 2025 года.

“Армения  тесно сотрудничает с ЕЭК. В  свою очередь Министерство транспорта, связи и информационных технологий  РА особое  место уделяет созданию благоприятных условий для  развития  транспортного рынка. Армения  участвует в  процессе либерализации международных перевозок, в устранении физических и нефизических препятствий. Одна из проблем в рамках ЕАЭС – выполнение Программы поэтапной либерализации автомобильных грузоперевозок”, - подчеркнул министр, отметив, что относительно урегулирования каботажных грузоперевозок в Армении уже  проведены законодательные преобразования и на этом этапе Армения  готова к осуществлению перевозок.

Под каботажными грузоперевозками следует понимать перевозку товаров автомобильным транспортом грузоперевозчиком, зарегистрированным на территории одной страны-члена, между  пунктами, находящимися на территории другой  страны-члена.

 



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