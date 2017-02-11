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США депортировали гражданку Мексики, прожившую в США более 20 лет


Власти Мексики призвали граждан страны проявлять осторожность после того, как в США депортировали гражданку Мексики, прожившую в Штатах более 20 лет. Как сообщает Арменпресс, об этом передает «Би-би-си».

МИД Мексики заявил, что депортация Гваделупе Гарсии де Рэйос является иллюстрацией «новой реальности» для мигрантов в США.

«По этой причине всем мексиканцам (живущим в США) рекомендовано принять меры предосторожности и находиться на связи с ближайшим консульством, чтобы в случае необходимости получить помощь», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее секретарь национальной безопасности США Джон Келли заявил, что строительство стены на границе с Мексикой будет завершено в течение ближайших двух лет.

 



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