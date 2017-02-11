Время в Ереване: 11:07:36,   11 Февраль

“Тень отрицания”: армянские студенты Калифорнийского университета протестуют против отрицания Геноцида армян


Ассоциация  армянских  студентов  Калифорнийского университета (ASA at UCLA) 9 февраля провели ежегодную акцию “Тень отрицания”, цель которой – рассказать о Геноциде  армян в Османской  империи в 1915г.

Как  передает Арменпресс, студенты ходили по городку с плакатами “Последний  этап Геноцида – отрицание”, “Безнаказанное преступление – поощряемое  преступление”, “Не отрицайте нашу  историю”, выражая свой  протест странам, отрицающим Геноцид армян.

“Мы  собрались со всего континента  и показали, что армяне  вспоминают Геноцид не  только в  апреле, но и не прекращают борьбу  за его признание  весь год. Борьба  не  может быть прекращена, пока факт Геноцида не  признали Турция, США  и другие  страны. Спасибо всем, кто присоединился к акции “Тень отрицания”. Ваша солидарность имеет большое  значение  не  только для  армян из Калифорнийского университета, но и для  мирового армянства”, - написано в  Facebook-е ASA at UCLA.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации