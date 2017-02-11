“Тень отрицания”: армянские студенты Калифорнийского университета протестуют против отрицания Геноцида армян

Ассоциация армянских студентов Калифорнийского университета (ASA at UCLA) 9 февраля провели ежегодную акцию “Тень отрицания”, цель которой – рассказать о Геноциде армян в Османской империи в 1915г.

Как передает Арменпресс, студенты ходили по городку с плакатами “Последний этап Геноцида – отрицание”, “Безнаказанное преступление – поощряемое преступление”, “Не отрицайте нашу историю”, выражая свой протест странам, отрицающим Геноцид армян.

“Мы собрались со всего континента и показали, что армяне вспоминают Геноцид не только в апреле, но и не прекращают борьбу за его признание весь год. Борьба не может быть прекращена, пока факт Геноцида не признали Турция, США и другие страны. Спасибо всем, кто присоединился к акции “Тень отрицания”. Ваша солидарность имеет большое значение не только для армян из Калифорнийского университета, но и для мирового армянства”, - написано в Facebook-е ASA at UCLA.