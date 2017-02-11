На Зимнем олимпийском еврофестивале Армению представят 3 спортсмена. Об этом в беседе с Арменпресс сказал главный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян. “Армению представят лыжники Микаел Микаелян /Ашоцк/ и Гоар Тадевосян /Раздан/, а также горнолыжник Арутюн Арутюнян. Тренеры Артур Микаелян, Ашот Закарян и Сейран Арутюнян”, - сказал Саркисян.

В этом году фестиваль пройдет в Эрзеруме. Участвуют 823 спортсмена из 40 стран, которые поборются в 9 видах спорта.

Впервые Зимний олимпийский еврофестиваль состоялся в 1993г. – в итальянском городе Аоста. Он предназначен для 14-18-летних спортсменов.