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На Зимнем олимпийском еврофестивале Армению представят 3 спортсмена


На Зимнем олимпийском еврофестивале Армению представят 3  спортсмена. Об этом в  беседе с Арменпресс сказал  главный  секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик  Саркисян. “Армению представят лыжники Микаел Микаелян /Ашоцк/ и Гоар Тадевосян /Раздан/, а также горнолыжник Арутюн Арутюнян. Тренеры Артур Микаелян, Ашот Закарян и Сейран Арутюнян”, - сказал Саркисян.  

В этом году фестиваль пройдет в  Эрзеруме. Участвуют 823 спортсмена из 40 стран, которые  поборются  в  9 видах спорта.

Впервые  Зимний олимпийский еврофестиваль состоялся в 1993г. – в  итальянском городе  Аоста. Он предназначен для  14-18-летних спортсменов.

 



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