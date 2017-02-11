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Гость “Вечернего Урганта” Гарик Мартиросян развернул флаг Армении, говорил о Танкяне, Мхитаряне


Гостем одной из популярнейших передач российского телевидения “Вечерний Ургант” 10 февраля был известный армянский шоумен, продюсер Comedy Club  Гарик  Мартиросян.

Как  передает Арменпресс, Мартиросян вошел в  студию под мелодию песни Toxicity всемирно известной  группы  System of a Down. В ходе  беседы  Мартиросян рассказывал  о своей  встрече  с лидером System of a Down Сержем Танкяном, о популяризации Армении, о Генрихе  Мхитаряне, о непоявлении в  эфире, о путешествиях с женой, о встречах с популярным американским актером Мэтом Даймондом, певцом Стиви Уандером и т.д.   

Мартиросян подчеркнул, что он и другие  известные армяне, появляющиеся в эфире, так или иначе  популяризируют Армению. “Хочу сказать, что я ничего специально не  делаю для  рекламы  своей  страны. Но надеюсь, что своей  работой мы  способствуем тому, что внимание – в хорошем смысле – к Армении привлекаем”, - сказал Гарик.

А на слова Урганта об игре  Генриха Мхитаряна в “Манчестер Юнайтед” он ответил, что Мхитарян поистине  гордость армянского народа, на него хотят равняться все. 

Мартиросян и Ургант показали зрителю свои таланты в исполнении рэпа, а передача завершилась тем, что Мартиросяну  подарили флаг Армении. Мартиросян и Ургант развернули его.

 

 

 



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