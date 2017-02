Гость “Вечернего Урганта” Гарик Мартиросян развернул флаг Армении, говорил о Танкяне, Мхитаряне

Гостем одной из популярнейших передач российского телевидения “Вечерний Ургант” 10 февраля был известный армянский шоумен, продюсер Comedy Club Гарик Мартиросян.

Как передает Арменпресс, Мартиросян вошел в студию под мелодию песни Toxicity всемирно известной группы System of a Down. В ходе беседы Мартиросян рассказывал о своей встрече с лидером System of a Down Сержем Танкяном, о популяризации Армении, о Генрихе Мхитаряне, о непоявлении в эфире, о путешествиях с женой, о встречах с популярным американским актером Мэтом Даймондом, певцом Стиви Уандером и т.д.

Мартиросян подчеркнул, что он и другие известные армяне, появляющиеся в эфире, так или иначе популяризируют Армению. “Хочу сказать, что я ничего специально не делаю для рекламы своей страны. Но надеюсь, что своей работой мы способствуем тому, что внимание – в хорошем смысле – к Армении привлекаем”, - сказал Гарик.

А на слова Урганта об игре Генриха Мхитаряна в “Манчестер Юнайтед” он ответил, что Мхитарян поистине гордость армянского народа, на него хотят равняться все.

Мартиросян и Ургант показали зрителю свои таланты в исполнении рэпа, а передача завершилась тем, что Мартиросяну подарили флаг Армении. Мартиросян и Ургант развернули его.