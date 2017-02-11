В ближайшие дни также в Армении ожидается снег

На территории Армении 12-16 февраля на значительной части областей с небольшими перерывами ожидается слабый снег, в отдельных районах – туман.

Ветер северо-восточный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване 12-16 февраля также ожидается слабый снег с небольшими перерывами.