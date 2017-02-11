Время в Ереване: 11:07:36,   11 Февраль

В ближайшие дни также в Армении ожидается снег


На территории Армении 12-16 февраля на значительной части областей с небольшими перерывами ожидается слабый  снег, в отдельных районах – туман.

Ветер северо-восточный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха существенно не изменится.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в Ереване 12-16 февраля  также ожидается слабый  снег с небольшими перерывами.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации