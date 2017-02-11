Время в Ереване: 11:07:36,   11 Февраль

Россия доставила в Сирию более шести тонн гумпомощи


Россия доставила в Сирию около 6 тонн гуманитарной помощи за сутки. Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Интерфакс».

«В районах Аль-Маади и Шейх-Максуд, в школах в районах Сулейман-аль-Халаби и Аль-Фирдаус, в мечети в районе Южное Новое Алеппо и в районе школы Альфинун Насауия и населенном пункте Скальбия провинции Хама (...) произведена передача мирным жителям 3,8 тонны хлеба, 3 тыс. порций горячей еды и 400 продуктовых наборов», — говорится в сообщении.

Кроме того, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,6 тонны гуманитарных грузов, полученных сирийскими властями по линии ООН.  



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации