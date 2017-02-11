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Он один из самых известных армян в мире – ВВС о Генрихе Мхитаряне


Авторитетная служба  ВВС обратилась к лидеру  национальной сборной  Армении и игроку  английской  “Манчестер Юнайтед” Генриху  Мхитаряну. Арменпресс представляет публикацию издания о Мхитаряне “Полузащитник “Манчестер Юнайтед” Генрих  Мхитарян благодарен Юргену  Клоппу за советы  в  труднейшие  минуты в “Олд Траффорд””. Тренер “Ливерпуля” помог Мхитаряну и в 2013г., когда тот перешел в Дортмунд.  

После 10-недельного игрового “простоя” Мхитарян вспомнил советы  Клоппа, полученные им  в  “Боруссии”. “Я благодарен Клоппу, ибо он работал на индивидуальность и психологию”, - сказал Мхитарян. В Германии под руководством Клоппа он провел два сезона, пока тренер не перешел в “Ливерпуль”. Спустя  9 месяцев полузащитник  последовал за своим  тренером и присоединился к “МЮ” за 26.3 млн фунтов. “В Дортмунде  я переживал настоящий  стресс, когда мы  играли плохо. Клопп указал мне  верную дорогу, заставлял высоко держать голову, утверждая, что лучшие  времена еще впереди. Он помог мне  стать настоящим футболистом”, - сказал Мхитарян. 

По его словам, Клопп и Моуриньо – очень разные. “Оба дружеские  и очень хорошие  люди, стиль работы  у них разный. С Моуриньо я работаю первый  год, работа  трудная. Он говорит нам, что он хочет видеть. Коненчо, трудно работать с  новым тренером”, говорит Генрих.

Переход в  Премьер-лигу был следующим шагом. Мхитарян говорит на  6 языках. Его отец, один известных армянских футболистов Гамлет Мхитарян – был игроком международного класса, он был одним  из первых советских футболистов, выступивших за границей. Он умер, когда сыну  было 7 лет. “Он – моя цель, мой энтузиазм, моя  мечта. Я знаю, что он наблюдает за мной. Он  бы гордился  мной сейчас”, говорит Генрих об отце.

Сейчас Мхитарян - один из самых известных армян в мире. Он из страны, которая  5  лет подряд была в  состоянии войны  с Азербайджаном, не имеет нормальных отношений с Турцией – в связи с событиями в  Османской  империи в годы  Первой  мировой  войны /Геноцида армян, во время которого были истреблены  1,5 млн человек/. “Трудно было жить, когда столько проблем с соседями, когда идет война”, - цитирует Мхитаряна ВВС.



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