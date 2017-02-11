Он один из самых известных армян в мире – ВВС о Генрихе Мхитаряне

Авторитетная служба ВВС обратилась к лидеру национальной сборной Армении и игроку английской “Манчестер Юнайтед” Генриху Мхитаряну. Арменпресс представляет публикацию издания о Мхитаряне “Полузащитник “Манчестер Юнайтед” Генрих Мхитарян благодарен Юргену Клоппу за советы в труднейшие минуты в “Олд Траффорд””. Тренер “Ливерпуля” помог Мхитаряну и в 2013г., когда тот перешел в Дортмунд.

После 10-недельного игрового “простоя” Мхитарян вспомнил советы Клоппа, полученные им в “Боруссии”. “Я благодарен Клоппу, ибо он работал на индивидуальность и психологию”, - сказал Мхитарян. В Германии под руководством Клоппа он провел два сезона, пока тренер не перешел в “Ливерпуль”. Спустя 9 месяцев полузащитник последовал за своим тренером и присоединился к “МЮ” за 26.3 млн фунтов. “В Дортмунде я переживал настоящий стресс, когда мы играли плохо. Клопп указал мне верную дорогу, заставлял высоко держать голову, утверждая, что лучшие времена еще впереди. Он помог мне стать настоящим футболистом”, - сказал Мхитарян.

По его словам, Клопп и Моуриньо – очень разные. “Оба дружеские и очень хорошие люди, стиль работы у них разный. С Моуриньо я работаю первый год, работа трудная. Он говорит нам, что он хочет видеть. Коненчо, трудно работать с новым тренером”, говорит Генрих.

Переход в Премьер-лигу был следующим шагом. Мхитарян говорит на 6 языках. Его отец, один известных армянских футболистов Гамлет Мхитарян – был игроком международного класса, он был одним из первых советских футболистов, выступивших за границей. Он умер, когда сыну было 7 лет. “Он – моя цель, мой энтузиазм, моя мечта. Я знаю, что он наблюдает за мной. Он бы гордился мной сейчас”, говорит Генрих об отце.

Сейчас Мхитарян - один из самых известных армян в мире. Он из страны, которая 5 лет подряд была в состоянии войны с Азербайджаном, не имеет нормальных отношений с Турцией – в связи с событиями в Османской империи в годы Первой мировой войны /Геноцида армян, во время которого были истреблены 1,5 млн человек/. “Трудно было жить, когда столько проблем с соседями, когда идет война”, - цитирует Мхитаряна ВВС.