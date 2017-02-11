Новое сообщение из Ларса, для тяжелых автомобилей дорога Степанцминда-Ларс закрыта

Согласно информации департамента инфраструктур и территориального развития ЧС МВД Грузии, по состоянию на 11:00 11 февраля дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легких пассажирских транспортных средств – при условии применения цепей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, из-зв снегопада в настоящее время для тяжелых большегрузов дорога закрыта.

Проводится очистка дороги.

Дополнителная информация последует.