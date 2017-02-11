Время в Ереване: 11:07:36,   11 Февраль

Новое сообщение из Ларса, для тяжелых автомобилей дорога Степанцминда-Ларс закрыта


Согласно  информации департамента инфраструктур и территориального развития   ЧС МВД Грузии, по состоянию на 11:00 11 февраля дорога Степанцминда-Ларс открыта  только для  легких  пассажирских транспортных средств – при условии применения цепей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и информационных технологий  РА, из-зв  снегопада в настоящее время для тяжелых большегрузов  дорога закрыта.

Проводится очистка дороги.

Дополнителная информация последует.



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