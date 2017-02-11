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Премьер Польши после ДТП в Освенциме доставлена в военный госпиталь в Варшаве


Премьер-министр Польши Беата Шидло после ДТП в Освенциме доставлена на вертолете в варшавский Военный медицинский институт. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, прибытие спасательного вертолета транслирует Польское телевидение.

"Состояние премьера Беаты Шидло хорошее. Она пройдет дополнительные обследования в Варшаве", - сообщил ранее пресс-секретарь правительства Рафал Бохенек. Он рассказал, что Шидло в момент аварии была пристегнута и получила в основном синяки и ссадины. "Было столкновение, удар", - указал он. "Не произошло ничего, что угрожало бы ее здоровью или жизни", - подчеркнул он.



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